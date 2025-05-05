محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي بـ6 أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة، جولة تفقدية لفرع التأمين الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على التحديات التي تواجه المنظومة الطبية داخل الفرع.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بمتابعة آلية استقبال المواطنين المترددين على الفرع، حيث استمع المحافظ ومساعد الوزير إلى شرح تفصيلي حول أقسام الفرع والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، أعقبها المرور على عدد من الأقسام الداخلية، فضلاً عن حضور محاضرة داخل مدرسة التمريض، ومتابعة عدد من الفعاليات التدريبية والعملية الخاصة بتأهيل طلاب المدرسة.

وبحسب بيان أيضا، حرص المحافظ خلال الجولة على الالتقاء بالمواطنين داخل أقسام الفرع، حيث استمع إلى شكاواهم وملاحظاتهم، وفي استجابة فورية، وجه مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وجهاز مدينة 6 أكتوبر، بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة للمصعد الكهربائي ودورات المياه، مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم.

وشدد المحافظ على مسؤولي المرافق والشركات المنفذة بضرورة التنسيق العاجل مع الجهات الصحية للانتهاء من الإجراءات المتبقية واستكمال الأعمال المتوقفة، تمهيداً لدخول هذه المنشآت الخدمة في أسرع وقت.

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