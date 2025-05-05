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"دينية النواب" توافق مبدئيًّا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

02:11 م الإثنين 05 مايو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدٍ الثلاثاء.

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مجلس النواب قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
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