قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية في مراكز طب الأسرة بأسوان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء فريق الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، زيارة ميدانية لعدد من منشآت الرعاية الأولية بمحافظة أسوان؛ لمتابعة سير العمل وتقييم مؤشرات الأداء.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم المرور على عدد من منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتقييم أداء الفرق الطبية، والوقوف على التحديات وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن الزيارة شملت وحدة رعاية طفل ثاني التابعة لإدارة أسوان الصحية، حيث تم تفقد عيادات طب وتنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل، كما تابعت خدمات الكشف وصرف العلاج داخل المنشأة، وأشارت خلال الزيارة إلى ضرورة رفع كفاءة الأداء الفني، لافتة إلى أن "تحقيق رضا المنتفعين يبدأ من استقرار بيئة العمل وتوفير التجهيزات الأساسية التي تضمن استدامة الخدمة بجودة عالية".

ورصدت رئيس القطاع خلال جولتها وجود ضعف في البنية التحتية للمنشأة، مما يتطلب خطة دعم إنشائي لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منشأت وحدات الرعاية الأولية بما يليق بالمواطن المصري.

وفي عيادة تنظيم الأسرة، لاحظت رئيس القطاع انخفاض نسب استخدام الوسائل طويلة المفعول، مشيرة إلى أن "التوسع في استخدام هذه الوسائل، يتطلب وجود فريق مؤهل يقدم مشورة فعّالة ويساهم في تغيير الصورة الذهنية لدى السيدات حول الوسائل طويلة المفعول، موجهة بتعزيز جهود التثقيف الصحي داخل المجتمع المحلي وزيادة الزيارات المنزلية عبر الرائدات الريفيات.

كما تابعت أداء عيادة متابعة الحوامل، حيث أكدت على أهمية متابعة الحالات الإيجابية مثل حالات الأنيميا بشكل منتظم، مشددة على ضرورة إنشاء منظومة متابعة دقيقة للحالات عالية الخطورة، وربطها بخدمات الإحالة في منشآت الرعاية الأولية والمستشفيات.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة رشا خضر في ورشة عمل مسئولي السن المدرسي، والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية بأسوان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بمكتبة مصر العامة، حيث أكدت خلال كلمة ألقتها أن "الصحة المدرسية ليست فقط خدمة علاجية، بل هي استثمار مباشر في صحة أجيال المستقبل"، مشيرة إلى أهمية دعم برامج الفحص الطبي الشامل والتوعية والتغذية المدرسية ومتابعة الحالة الصحية للتلاميذ على مدار العام الدراسي.

وشددت رئيس القطاع خلال الورشة على أهمية الالتزام بضوابط الإشراف الميداني، والعمل وفق آليات تقييم محدثة تشمل 17 بندًا رئيسيًا لقياس جودة الأداء في وحدات الرعاية الصحية الأولية، مع التأكيد على أهمية دور عيادات الشباب والمراهقين في تقديم خدمات متكاملة تواكب احتياجات هذه الفئة، كما أكدت على ضرورة الالتزام بضوابط صرف الألبان الصناعية بعد مراجعة اللوائح المنظمة، وتعزيز دور لجان مشورة الرضاعة الطبيعية في دعم الأمهات وتثقيفهن، بما يسهم في خفض معدلات الاعتماد على البدائل غير الطبيعية وتحسين مؤشرات النمو والتغذية السليمة للأطفال.