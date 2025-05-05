وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري العموم: "انزلوا الشارع إحنا مش بتوع مكاتب"

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية المتبقية في الربع الأخير من العام المالي الحالي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية سرعة نهو المشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وتذليل أي عقبات والتنسيق مع المقاولين والشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.

كما استعرضت منال عوض، خلال الاجتماع، مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز والأداء في تلك الملفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن هناك عدة تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه أمس الأحد رئيس مجلس الوزراء شهد استعراضًا لموقف منظومة المتغيرات المكانية، وتم التأكيد على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.

وأشارت منال عوض، إلى أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات كافة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تشديد جهود المحافظات في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم، والعمل على إنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة أن تتضمن مستهدفات المحافظات في الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي ستنطلق خلال الشهر الجاري على كل المتغيرات غير القانونية في جميع محافظات الجمهورية إلى جانب باقي المستهدفات التي تحددها المحافظات ومن بينها التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الوزرات وجهات الولاية المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم، بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من اليوم 5 مايو 2025.

كما طالبت الدكتورة منال عوض، سكرتيري العموم بضرورة المتابعة على أرض الواقع لكل الملفات التي تم استعراضها في الاجتماع وبصفة خاصة سير العمل في المراكز التكنولوجية للتعرف على أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية، اجتماعها مع سكرتيري العموم قائلة: انزلوا على الأرض في الشارع، إحنا مش بتوع قاعدة مكاتب وتابعوا كل الملفات الخاصة بالمواطنين.

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