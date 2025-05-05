معلومات الوزراء: زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر لـ750 ألف فدان

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن محصول بنجر السكر شهد توسعًا غير مسبوقًا في المساحة المزروعة خلال الموسم الزراعي الحالي 2024–2025، لتتجاوز 750 ألف فدان.

ويُعد بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم إنتاج سلعة السكر الأساسية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية بأسعار مستقرة.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الدولة لزيادة إنتاجية المحاصيل ذات العائد الاقتصادي والغذائي، في إطار جهود مستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

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