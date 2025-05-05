رنا رئيس تحتفل اليوم بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني

كتب- هاني صابر:

تحتفل الفنانة الشابة رنا رئيس، مساء اليوم الإثنين 5 مايو بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يأتي ذلك بعد مرور شهر ونصف من عقد قرانها الذي أقيم في 17 مارس الماضي.

يذكر أن، رنا رئيس شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلي "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وإخراج محمد سامي. و"للأذكياء فقط" بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، دعاء حكم.