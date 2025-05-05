فرص أمطار وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

تشهد البلاد اليوم الاثنين تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

كما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، حيث تسجل العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى نحو 28 درجة مئوية.

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