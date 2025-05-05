تصل لـ100 ألف ريال سعودي.. السياحة تكشف عقوبات وحالات الحج المخالف 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، العقوبات المقررة ضد المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج 2025.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن السعودية قررت كل من يقوم بالحج المخالف بدون تصريح، كما يلي:

أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي، كل من:

يُضبط وهو يؤدي فريضة الحج أو يحاول أداءها دون تصريح.

يقوم حاملو تأشيرات الزيارة من كافة أنواعها أو يحاولون دخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيها خلال الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

ثانياً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، كل من:

يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة من جميع أنواعها لشخص قام أو حاول أداء فريضة الحج دون تصريح، أو دخل إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو مكث فيها خلال الفترة المحددة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وتُضاعف الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح.

كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال نفس الفترة المذكورة.

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