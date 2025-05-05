طفرة في إنتاج البصل.. فائض مليون طن للتصدير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن مصر حققت طفرة ملحوظة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها البصل، حيث يتم إنتاج ما يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تحقيق فائض يُقدر بمليون طن مخصص للتصدير.

وأوضح خليل، بحسب مركز دعم واتخاذ القرار، أن الأرز يمثل أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تشهد نموًا ملحوظًا في معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهه العالم من تحديات متعلقة بالأمن الغذائي وتغيرات المناخ.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، تمثل في إضافة نحو 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، مما ساهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة التصدير للأسواق الخارجية.

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