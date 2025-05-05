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وزير الأوقاف يشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"

11:39 ص الإثنين 05 مايو 2025
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    وزير الأوقاف يشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة أهل الخير (2)
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    وزير الأوقاف يشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة أهل الخير (3)
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف حفل وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة: "أهل الخير ٢٠٢٥"، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ والمهندس إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن محمد إبراهيم، محافظ القليوبية، ولفيفٍ من الشخصيات العامة.

وكرَّمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقديرًا لمجهوداته وعمله الدؤوب لإنجاح هذه المبادرة.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ووزيرة التنمية المحلية؛ ووزير الأوقاف، المهندس إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ لحصول المحافظة على المركز الأول في المسابقة؛ والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ لحصول المحافظة على المركز الثاني؛ والمهندس أيمن محمد إبراهيم، محافظ القليوبية؛ لحصول المحافظة على المركز الثالث.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها لكافة الحضور في حفل تكريم مسابقة " أهل الخير" لاختيار حملة الإطعام الأكثر تاثيراً في رمضان لعام ٢٠٢٥م، والتي نظمت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الحملات والمبادرات المجتمعية، التي قدَّمت نماذج ملهمة في مجال دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود وزارة التضامن؛ لتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ودعم العمل الأهلي والمجتمعي، الذي يلامس احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

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أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة أهل الخير 2025 مايا مرسي منال عوض إبراهيم صابر
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