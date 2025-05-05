نائب وزير الكهرباء لـ"مصراوي": إضافة 300 ميجاوات إلى الشبكة القومية يونيو 2025

كتب- محمد صلاح:

كشفت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه ستتم بعد نهاية الشهر الجاري إضافة 300 ميجاوات من بطاريات التخزين التابعة لمحطة الطاقة الشمسية بأبيدوس 1، مؤكدة أن بطاريات التخزين لا تقتصر وظيفتها على تخزين الكهرباء فقط؛ بل تُستخدم أيضًا لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة مرونتها.

ونوهت مشالي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأنه سيتم الاعتماد على البطاريات في أوقات الطوارئ والأزمات؛ لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية، مشيرةً إلى أن الاعتماد على بطاريات تخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لا يرتبط بفصول معينة؛ حيث سيتم تفريغها على مدار العام.

وشددت نائب وزير الكهرباء على أن البطاريات هدفها الأساسي استقرار الشبكات والحفاظ على كفاءة المحطات، منوهةً بأن أوروبا فقدت 15 ألف ميجاوات في 5 ثوانٍ نتيجة انقطاع التيار.

يأتي هذا في إطار حرص قطاع الكهرباء على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفي ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير في الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.