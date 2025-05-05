رفع 200 طن مخلفات وضبط 30 فريز للقمامة بحملة نظافة مكبرة في الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اطّلع على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة القومية العربية ضمن نطاق أحياء إمبابة والوراق.

وأسفرت الحملة، عن رفع حوالي 200 طن من المخلفات والقمامة، وضبط حوالي 30 "فريز" للقمامة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأعلن محافظ الجيزة، عن انطلاق حملات نظافة مماثلة بحي العمرانية باستخدام معدات وآليات إضافية لرفع كفاءة النظافة؛ استمرارًا لخطة المحافظة في تغطية كافة المناطق الحيوية وتحقيق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

من جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة و شملت عدد 2 لودر، و6 سيارات نصف نقل، و8 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، إلى جانب فرقتين من عمال النظافة مزودتين بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية، وذلك للقضاء على ظاهرة "الفريزة" بشارع القومية العربية.

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