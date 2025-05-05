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حال الطقس.. الأرصاد: موعد بداية تحسن الجو وأمطار على هذه المناطق

11:17 ص الإثنين 05 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تحسنا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن اليوم تبدأ الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي على أغلب الأنحاء، وتسجل الحرارة العظمى على القاهرة 28 درجة.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق.

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الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية
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