مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بإنتاج يصل إلى 10 ملايين طن سنويًا

كتب- محمد أبو بكر:

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، طفرة ملموسة في أداء القطاع الزراعي المصري، مؤكدًا على جهود الدولة المستمرة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال البحث العلمي والتطبيقات الميدانية.

دعم أكثر من 30 محصولًا استراتيجيًا

أوضح المركز، في تقرير جديد، الدور الكبير الذي يقوم به معهد بحوث المحاصيل الحقلية في دعم أكثر من 30 محصولًا استراتيجيًا، إلى جانب ما حققته مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير"، التابعة لمركز بحوث الصحراء، من نتائج إيجابية بعد مرور 500 يوم على إطلاقها، في خدمة مزارعي سيناء وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأطلق المركز سلسلة من الفيديوهات والإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على جهود المعاهد البحثية، من خلال لقاءات مع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء خليل، أن معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، يعد المرجعية العلمية الأساسية في البحوث المتخصصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

ويضم المعهد نحو 30 محصولًا موزعة على 15 قسمًا تشمل الحبوب مثل القمح والذرة والأرز والشعير، إضافة إلى المحاصيل الزيتية والبقولية والعلفية والألياف.

مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في متوسط إنتاجية القمح الربيعي

أكد أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في متوسط إنتاجية القمح الربيعي، مشيرًا إلى تضاعف إنتاجيتي القمح والأرز خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للتوسع في الرقعة الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية.

كما أشار إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للقطاع، من خلال إنشاء صوامع حديثة وتطوير الشون، وتطبيق نظام التسعير المسبق الذي يحقق استقرارًا للمزارعين والأسواق.

مصر باتت تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بإنتاج سنوي يصل إلى 10 ملايين طن

أوضح أن مصر باتت تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بإنتاج سنوي يصل إلى 10 ملايين طن، كما تنتج قمحًا عالي الجودة مناسبًا لصناعة الخبز.

إنتاجية فدان القمح تضاعفت من 8 إلى 16 طنًا

وأشار إلى أن إنتاجية فدان القمح تضاعفت من 8 إلى 16 طنًا، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان نحو 24 أردبًا، فيما تراوحت إنتاجية فدان الأرز بين 8 و10 أطنان، مما يضع مصر في طليعة دول العالم من حيث إنتاجية وحدة المساحة.

بدوره، أشار الدكتور حسام شوقي إلى أن مركز بحوث الصحراء نفذ مشروعًا طموحًا تضمن إنشاء 10 حقول إرشادية لزراعة عباد الشمس الزيتي في إطار حملة قومية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة من الزيوت النباتية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية.

إدخال أصناف زيتية من عباد الشمس إلى سيناء لأول مرة

أكد أن المركز تمكن لأول مرة من إدخال أصناف زيتية من عباد الشمس إلى سيناء، حيث تم توزيع البذور مجانًا على المزارعين، إلى جانب دعم البنية التحتية البحثية وتطوير المجتمعات الزراعية الصحراوية.

وأشار شوقي إلى أن مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" أسهمت في حل أكثر من 300 مشكلة زراعية خلال 500 يوم، وتنظيم 30 دورة تدريبية استفادت منها 2122 أسرة في 18 تجمعًا زراعيًا، بالإضافة إلى توزيع 150 ألف شتلة معتمدة، وتنفيذ 200 زيارة ميدانية لدعم المزارعين على أرض الواقع.

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