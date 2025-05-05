وزير الري: إعداد مشروع إقليمي مصري- أردني- سعودي للإنتاج الكثيف للغذاء

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، على هامش فاعليات "أسبوع المياه العربي السابع" المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، سمو الأمير الحسن بن طلال، في حضور السفير محمد سمير، سفير مصر في عمان، والدكتور مروان الرقاد، رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية .

واستعرض اللقاء مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة "مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية "WEFE NEXUS ، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه .

وأشار سويلم إلى أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه بالمنطقة العربية، شريطة العمل على خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية لجعلها ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى الإعداد لمشروع إقليمي بين مصر والأردن والسعودية في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة؛ بهدف الاستفادة من خبرات الدول الثلاث في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .

وتطرق اللقاء إلى المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي في مصر؛ مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة؛ والتي ستضيف نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًّا من مياه الصرف الزراعي المعالج للميزان المائي في مصر بحلول عام ٢٠٢٦، ومناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن في هذا المجال .

وناقش اللقاء أهمية مشروعات الصرف المغطى وتأثيرها الإيجابي على الإنتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل، وأهمية التعاون بين مصر والأردن في مجال البحث العلمي؛ لتعزيز الاعتماد على المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف .

وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية؛ مثل مشروعات حماية سواحل مصر الشمالية، مع قيام الدول المتقدمة المتسببة في تغير المناخ بتوفير تمويلات -على شكل منح لا قروض- لدعم الدول العربية في تنفيذ هذه المشروعات؛ خصوصًا أن الدول العربية تعد الأقل تسببًا في هذه التغيرات، ويتطلب الأمر تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجال التكيف مع تغير المناخ، مع تعزيز التعاون في مجال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة عند تنفيذ المشروعات المائية بالدول العربية .