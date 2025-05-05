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وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة

10:57 ص الإثنين 05 مايو 2025

وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بالمحافظة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء، بالترحيب بالمهندس عبدالمطلب ممدوح، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهات التابعة لها، تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأكثر من منطقة ريفية بمراكز محافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" مع الجهات التابعة للوزارة والشركات المنفذة، ويتم متابعة كل محافظة على حدة على مستوى الجمهورية، ويتناول الاجتماع كل تفاصيل تلك المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لدخولها الخدمة، لافتا إلى أن تلك المشروعات لها من الأهمية الكبيرة، حيث أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحسن من جودة حياتهم.

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