فتح باب المشاركة في المحور الفكري لمهرجان المسرح التجريبي 2025

كتب- محمد شاكر:

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثانية والثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، عن تفاصيل المحور الفكري لهذا العام، والذي يأتي تحت عنوان "المسرح ما بعد العولمة"، داعيًا الباحثين الراغبين في المشاركة إلى تقديم أبحاثهم ابتداءً من الجمعة 2 مايو 2025، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

ويهدف المحور إلى مناقشة تأثيرات مرحلة ما بعد العولمة على المسرح من زوايا فكرية واقتصادية وتقنية وجمالية، في ظل متغيرات عالمية تعيد تشكيل المشهد الثقافي، وتطرح الحاجة إلى نماذج مسرحية جديدة تجمع بين الخصوصية المحلية والانفتاح على المنجزات التقنية الحديثة.

وطرحت إدارة المهرجان ثمانية محاور مقترحة للنقاش، تشمل:

المسرح والذكاء الاصطناعي

المسرح ومساءلة النماذج العليا

المسرح والبيئات المحلية

مسرح ما بعد الدراما

المسرح والعودة للتراث

مستقبل الإنتاج المسرحي في ضوء تغير السياسات الاقتصادية

تحولات التلقي في ظل الأشكال الإبداعية الجديدة

المسرح والتنمية المستدامة

واشترط المهرجان ألا يتجاوز ملخص البحث 350 كلمة، وألا يزيد البحث الكامل عن 6000 كلمة، على أن يتم تسليم الأبحاث النهائية في موعد أقصاه 1 يوليو 2025.

وتُرسل الأبحاث عبر استمارة المشاركة المخصصة باللغة العربية من خلال الرابط: من هنا

أما الباحثون باللغة الإنجليزية، فيمكنهم التقديم عبر الرابط: من هنا

يُقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من المسرحيين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم. ويُعد أحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث يحرص على تقديم أحدث التجارب المسرحية المعاصرة، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب.

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