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رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة

01:50 ص الإثنين 05 مايو 2025

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجل

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كتب - نشأت علي:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا توجد أزمة في قانون الإيجار القديم إلا في مسألة الطرد بعد خمس سنوات فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ"، وذلك بحضور وزير الإسكان، ووزير الشئون النيابية والقانونية.

وأكد على ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم، مستنكراً فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في أماكن أخرى.

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رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني قانون الإيجار القديم وزير الإسكان
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