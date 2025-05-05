نشرة التوك شو| شراكة بين موانئ أبو ظبى واقتصادية قناة السويس والصحة تكشف الاستعدادات لموسم الحج

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

15% من الإيراد وحق انتفاع 50 عام.. تفاصيل الشراكة بين موانئ أبو ظبى وقناة السويس

أوضح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الآلية التفصيلية لاتفاقية "حق الانتفاع" المبرمة مع مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير المنطقة الصناعية واللوجستية في شرق بورسعيد.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد شرح جمال الدين أن موانئ أبو ظبي ستقوم، بموجب الاتفاقية، بتحمل كافة استثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20 مليون متر مربع.

وزير الشؤون النيابية يحسم الجدل حول تحرير العلاقة الإيجارية

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موقف الحكومة الواضح بشأن الجدل المثار حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج ``كلمة أخيرة'' على قناة ON، أكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول تحقق العدالة وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مع نفي أي تجاوز لأحكام المحكمة الدستورية العليا كما يدعي بعض المستأجرين.

عبد الحكيم عبد الناصر يكشف جهود شقيقته في إحياء تراث الزعيم الراحل

قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، إن شقيقته هدى جمال عبدالناصر بذلت جهودًا جبارة للحفاظ على إرث والدهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها.

خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة TeN، أكد عبد الحكيم أن شقيقته هدى كرست وقتها بالكامل لجمع الوثائق والتسجيلات الخاصة بوالدها، مشيرًا إلى أنها نجحت في الحفاظ على أرشيف ثري يتضمن محاضر وخطبًا تتعلق بمرحلة الوحدة الثلاثية.

متحدث الصحة يكشف الاستعدادات لموسم الحج

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتخذ خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون مع نظيرتها السعودية، وسط أجواء التحضير لموسم الحج، عبر توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للحجاج، والارتقاء بمستوى الكوادر الطبية، والانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تفتح آفاقًا جديدة في المجال الطبي.

وقال عبد الغفار، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن التقنيات الحديثة باتت محورًا أساسيًا في النهوض بالخدمات الصحية عالميًا، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه السعودية في توفير رعاية صحية متكاملة للحجاج عامًا بعد عام.

محمود فوزي: نسعى لصياغة تشريع متوازن للإيجار القديم يراعي مصالح جميع الأطراف

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على عمق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، مشددًا على أن هذا التكامل يهدف إلى خدمة المواطن المصري ومعالجة القضايا الوطنية بروح الفريق الواحد.

في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح فوزي أن مشروع قانون الإيجار القديم جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي أعلن عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم، ملزمًا بإجراء تعديلات تشريعية قبل انتهاء الدور البرلماني الحالي.

بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يوضح حقيقة وقف التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يزال ساريًا ويمتد حتى شهر نوفمبر المقبل، نافيًا ما تردد بشأن وقف تقديم طلبات التصالح عقب تصريحات رئيس الوزراء.

وأوضح البرلماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم كانت تستهدف التأكيد على عدم السماح بالتصالح في أي مخالفات بناء جديدة، خاصة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية.