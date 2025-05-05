"زراعة الشيوخ" توصي بإعداد خطة متكاملة لتطوير المتحف الزراعي

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأحد برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه، وذلك بحضور ممثلى وزارات الزراعة والسياحة والآثار والتنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب عمرو عزت الاقتراح، مشيرًا إلى أن المتحف الزراعي في مصر كان الغرض من إنشائه هو التوثيق لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال علي حضارة مصر الزراعية، فضلاً من كونه مركزا للثقافة الزراعية.

وأضاف، يعد المعرض التاريخي للزراعة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، وبالمتحف أيضا مكتبة وقاعات للسينما والمحاضرات. ودعا إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره وإعادة فتحه للجمهور.

وأيده المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة، مؤكدا الأهمية التاريخية لذلك المتحف، وأهمية أن يتم تأهيله وتطويره بما يسمح له بالاستمرار في تقديم خدماته التاريخية.

كما شهد الاجتماع، استعراض الدكتور أحمد حسن، المشرف علي المتحف الزراعي، مكونات ومقتنيات المتحف، وما يقدمه من خدمات، وذلك عبر عرض تسجيلي مصور، مشيرًا إلى أن المتحف أصبح رقم واحد عالميًا في الأثر الزراعي.

كما استعرض اللواء أمجد سعد، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، خطوات الوزارة نحو تطوير المتحف الزراعي، مؤكدًا أن مثل تلك المتاحف تمثل ثروة مختفية يتطلب الاستفادة منها، موضحا عدد من التحديات التى واجهتم في خطوات التطوير ورفع الكفاءة بالمتحف، منها ترميم القطع الأثرية بالمتحف.

وكشف عن وجود مقترحات لزيادة قيمة تذكرة دخول المواطن من 3 جنيه إلى 10 أو 20 جنيهًا أو أكثر، إلا أن وزير الزراعة علاء فاروق، يتمسك بقيمتها البسيطة منعا لزيادة أعباء الدخول علي المواطن البسيط.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، أن ذلك المتحف يعد ثروة كبيرة لمصر، الأمر الذى يدعونا للحفاظ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستفادة منه ليس هدفها الربح ولكن تحقيق دخل يسمح له بالاستمرارية في تقديم خدماته وتغطية تكلفته.

وأيده النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، مشيرا إلي أهمية الجهود المبذولة في تطوير المتحف، وأن هناك أهمية أيضا لاستكمال تلك الجهود وتعظيم الاستفادة من المتحف ودوره التاريخي.

كما دعا ممثل وزارة التنمية المحلية إلي تشكيل مجلس أمناء للمتحف، لتسهيل عملية التنسيق فيما يتعلق بالمتحف.

وفي نهاية المناقشات والاستماع إلي ممثلي الوزارات، حول آليات تطوير المتحف، أوصت اللجنة بخطة متكاملة بشأن تطوير المتحف الزراعي بالتنسيق بين الجهات المعنية ولاسيما وزارات الزراعة السياحة والآثار والتنمية المحلية، مع دراسة إنشاء مجلس أمناء للمتحف.

كما أوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لتفقد المتحف الزراعي قبل إعداد تقريرها بشأن الاقتراح برغبة.