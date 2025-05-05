"الكهرباء" تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية لمدينة شمس رأس الحكمة

كتب - محمد صلاح

قال المهندس بهجت عبدالحليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة سوف تنتهي خلال مايو الجاري من إنشاء وتنفيذ الشبكة الكهربائية الجديدة اللازمة لمدينة شمس رأس الحكمة الإسكان البديل لأهالي مدينة رأس الحكمة بتكلفة مليار جنيه بالتنسيق بين الشركة وجهاز التعمير.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من وضع المخطط العام لمدينة رأس الحكمة وما سوف تحتاجه من قدرات كهربائية لتغذية المشروع العملاق منوهة إلى أن الجانب الإماراتي يعكف حاليًا على وضع التصورات الكاملة للمشروع الاستراتيجي لتحديد الأحمال الكهربائية المطلوبة.

وأشار عبدالحليم في تصريحات لمصراوي، إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% ؜من المرحلة الأولى التي سوف تقوم بتنفيذ ما يقرب من 20 ميجاوات من إجمالي قدرات تبلغ 65 ميجاوات ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوفيرهم ونقلهم عبر محطة محولات فوكة جهد ٦٦ ك ف أ.

وأوضح أنه جاري الانتهاء من مدّ الكابلات وأعمال تركيب الأكشاك المغذية للمنطقة التي تبلغ مساحاتها ما يقرب من 500 فدان.

وفيما يتعلق بمدينة رأس الحكمة التابعة للجانب الإماراتي أكد أن دور الشركة حتى اللحظة يقتصر على توفير الكهرباء اللازمة لأعمال الإنشاء الأولية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وضع المقترحات والتصورات من قبل الجانب الإمارات وعليه سيتم تحديد المطلوب من أعمال وقدرات وغيرها من محطات محولات خاصة بالمشروع المرتقب تنفيذه.

وأوضح ان المرحلة الأولى تتضمن توصيل التيار الكهربائي لكافة التجمعات السكنية الموجودة بمدينة شمس الحكمة نهاية الشهر الحالي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.