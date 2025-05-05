8 مايو المقبل.. انطلاق ملتقى "دور الإعلام في التعايش السلمي"

كتب- عمرو صالح:

أعلن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، عن انطلاق ملتقى "دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي يوم 8 مايو 2025، وذلك بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة".

يشارك في الملتقى كل من عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين المصريين، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

كما يشارك أيضا الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور عصام فرج، مدير مركز بحوث الرأي العام.

ويشارك أيضًا كل من الدكتور جمال الشاعر، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة.

ومن الشخصيات الإعلامية البارزة المشاركة: علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامي طارق علام.

كما يشارك كل من أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار، والكاتب أحمد فوزى أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحمد محمد سليمان، رئيس تحرير بوابة الجمهورية.

ومن الحضور أيضًا: الأستاذ الدكتور عادل صالح، عميد كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية، والأستاذ الدكتور توفيق أكليمندوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والأستاذة الدكتورة رشا علام، عميدة كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.