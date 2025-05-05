إمكان مصر ترفع استثماراتها لـ 2.5 مليار جنيه بالسوق المصري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أحمد عارف، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة إمكان مصر، إن قرار خفض الفائدة 2.5% سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات خاصة في ظل توقعات باستمرار تراجع الفائدة البنكية.

وأكد عارف، أن الشركات ستتجه إلى التوريق والمبيعات ستنشط أكثر في ظل خروج المدخرات من البنوك إلى العقارات.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لشركة إمكان مصر، أن الشركة نجحت في استكمال إجراءات زيادة رأسمالها بالسوق المصري من 881 مليون جنيه إلى 2.56 مليار جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في ديسمبر الماضي. وتم الانتهاء من تنفيذ عملية زيادة رأس المال، بإصدار أسهم جديدة لصالح المساهمين القدامى، بإجمالي استثمارات بلغت 1.68 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأخير من عام 2024.

وأشار أن الشركة تمتلك خطة توسعية كبيرة في السوق المصري والأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت أن الشركة نجحت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة منذ إطلاق مشروع "البروچ" بمنطقة هليوبوليس الجديدة، في عام 2016، من خلال تنفيذ 12 آلاف وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ 5 ملايين متر مربع.

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