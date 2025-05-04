عبد الحكيم عبد الناصر يكشف جهود شقيقته في إحياء تراث الزعيم الراحل

كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، إن شقيقته هدى جمال عبدالناصر بذلت جهودًا جبارة للحفاظ على إرث والدهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها.

خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة TeN، أكد عبد الحكيم أن شقيقته هدى كرست وقتها بالكامل لجمع الوثائق والتسجيلات الخاصة بوالدها، مشيرًا إلى أنها نجحت في الحفاظ على أرشيف ثري يتضمن محاضر وخطبًا تتعلق بمرحلة الوحدة الثلاثية.

ولفت عبدالحكيم إلى أن شقيقته سعت إلى استرداد المزيد من التراث الناصري من خلال تفعل ذلك بنفسها، موضحًا أنها التقت صفوت الشريف، وشكلوا فريقًا لجمع المواد المرتبطة بجمال عبد الناصر من خطب ومؤتمرات وتسجيلات خاصة داخل التلفزيون المصري.

وأشار إلى أن هذه الجهود امتدت خارج مصر، حيث تواصل أثناء تواجده في ليبيا مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قدم كافة التسجيلات والمقابلات المتوفرة لديه عن عبد الناصر.