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تكريم الإعلامي عمرو الليثي والفنان حسين فهمي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات

10:46 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
  • عرض 13 صورة
    تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- هاني رجب
شهد حفل ختام الدورة 13 من مهرجان إبداع لشباب الجامعات، على مسرح جامعة القاهرة، تكريم الإعلامي عمرو الليثي والفنان حسين فهمي.

وحضر الحفل المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع، ولفيف من نجوم الفن والإعلام.

ويهدف مهرجان إبداع في موسمه الثالث عشر إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.

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مهرجان إبداع شباب الجامعات عمرو الليثي حسين فهمي
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