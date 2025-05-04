تكريم الإعلامي عمرو الليثي والفنان حسين فهمي في مهرجان إبداع لشباب الجامعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب

شهد حفل ختام الدورة 13 من مهرجان إبداع لشباب الجامعات، على مسرح جامعة القاهرة، تكريم الإعلامي عمرو الليثي والفنان حسين فهمي.

وحضر الحفل المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع، ولفيف من نجوم الفن والإعلام.

ويهدف مهرجان إبداع في موسمه الثالث عشر إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.