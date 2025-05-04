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20 صورة من عزاء والدة موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي الأسبق

10:34 م الأحد 04 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:

أقيم مساء اليوم عزاء والدة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي الأسبق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورصدت عدسة مصراوي 20 صورة من العزاء منذ قليل.

وكانت صلاة الجنازة أقيمت على والدة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق، يوم الجمعة أول أمس، بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، على أن يتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بالوفاء والامل بمدينة نصر.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية، منهم ملك مصر السابق أحمد فؤاد ونجله، وجمال مبارك، ورجل الأعمال وياسين منصور، وعدد من رجال الأعمال ورؤساء الأحزاب والنواب.

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