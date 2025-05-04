تكريم يسرية لوزا ساويرس خلال مهرجان إبداع لشباب الجامعات

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل حفل ختام الدورة 13 من مهرجان إبداع لشباب الجامعات، على مسرح جامعة القاهرة.

وخلال الحفل تم تكريم السيدة يسرية لوزا ساويرس، كرائدة العمل التنموي.

وحضر المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس.

ويخرج الحفل الفنان عادل حسان، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع، ولفيف من نجوم الفن والإعلام.

ويهدف مهرجان إبداع في موسمه الثالث عشر إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.