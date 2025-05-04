واعظة بالأوقاف: جماعة الإخوان تثير الفتن وتهدم الثوابت وتعبث بالوطن

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة ميرفت عزت، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن إثارة الفتنة من أصعب الأمور التي تواجه المجتمعات مهما بلغت قوتها وتماسكها. مؤكدة أن الفكر المتشدد لا يعترف بوجود رأي آخر، ويعتبر كل من يخالفه خارجاً عن نطاقه، مشيرة إلى أن الجماعات المتطرفة تسعى إلى خلق فكر واحد متشدد، مستندة إلى الشائعات وتزييف الحقائق من أجل زرع الشقاق داخل المجتمع الواحد.

وصرحت الواعظة بالأوقاف أن الجماعة لا تمتلك ولاء حقيقيا للوطن، بل لديهم انتماء للجماعة وأن الولاء هو الحب والدفاع عن الوطن. مشددة على أن الولاء للوطن يجب أن يكون فوق أي انتماء لجماعة أو فكر، و أن ما تسعى إليه تلك الجماعات هو تحويل الحب للوطن إلى تبعية عمياء للجماعة.

وأضافت الدكتورة ميرفت عزت خلال استضافتها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين قائلة إن نشر الشائعات دون التحقق منها يعد سلوكا خطيرا يهدد استقرار الأوطان، متسائلة: «لما نلاقي شائعة، ليه ننشرها أصلا لازم يكون عندنا وعى».

وأشارت إلى أن الوطن نعمة كبيرة يجب أن نحمد الله عليها، محذرة من محاولات البعض العبث بهوية المجتمع وهدم ثوابته الدينية والوطنية.