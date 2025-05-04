البابا تواضروس يزور كنيسة "القديس ساڤا" ويلتقي بطريرك الكنيسة الصربية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، غبطة البطريرك بورفيريوس، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، وذلك في مقر البطريركية بالعاصمة بلجراد، وذلك عقب حضوره جانبًا من القداس، بكنيسة القديس ساڤا بمنطقة فراتشار ببلجراد.

وقام البابا تواضروس بجولة داخل كنيسة القديس ساڤا، وهي ثالث أكبر كنيسة أرثوذكسية في العالم، واستمع قداسته إلى شرح لتاريخ بناء الكنيسة التي شيدت في الموقع الذي أحرقت فيه رفات القديس ساڤا عام ١٥٩٥ وتعود فكرة بناء الكنيسة إلى عام ١٨٩٥، وبدأ العمل فيها فعليًا في ١٠ مايو ١٩٣٥، قبل أن تتوقف خلال الحرب العالمية الثانية، ثم استؤنفت الأعمال في ثمانينيات القرن الماضي، واكتمل البناء الخارجي لها عام ٢٠٠٤، بينما انتهت الزخارف الداخلية عام ٢٠٢٠، ويبلغ ارتفاع قبتها ٧٠ مترًا، مكسوة بفسيفساء ذهبية تعد الأكبر في العالم، تغطي مساحة ١٥٠٠٠ متر مربع، تضم أكثر من ٥٠ مليون قطعة نفذتها أكاديمية الفنون الروسية على مدار أربع سنوات، بمشاركة ٣٠٠ فنان، وتستوعب الكنيسة أكثر من عشرة آلاف مصلٍ.

وعقب الجولة، توجه قداسته إلى مقر البطريركية الصربية، حيث أقام غبطة البطريرك بورفيريوس، لقاءً ترحيبيًا رسميًا بحضور الأساقفة المساعدين لغبطته، والوفد المرافق لقداسة البابا.

وفي كلمته قال غبطة البطريرك: "قلوبنا تفرح بوجودكم بيننا. نشعر بعلاقة روحية عميقة مع مصر، تلك الأرض التي زارها القديس ساڤا في القرن الثالث عشر، وعاد يحمل حبًا خاصًا لها. زيارتكم اليوم امتداد لمحبة قديمة، ونحن نعتبركم إخوة وأصدقاء. إن الكنيسة القبطية كنيسة حية، ونحن دائمًا معجبون بإيمانكم الصلب وخدمتكم العميقة، ونود أن نتعرف أكثر على الكنيسة القبطية عن قرب، خاصة على روحانيتها ورهبنتها، كما أنني معجب بكيفية صمود مصر، هذا البلد الفريد، في أن تثبت للعالم كيف يعيش الناس رغم اختلافاتهم في محبة وسلام".

من جانبه، ألقى قداسة البابا كلمة قال فيها: "أنا سعيد جدًا بهذه الزيارة، وأشكر محبتكم الكبيرة. أتيت إليكم من مصر، الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة، جئتكم من أرض القديس مار مرقس كاروز ديارنا، أرض القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبنة، الأرض التي تأسست منها الرهبنة ومنها انتشرت للعالم، جئت من مصر الوطن يعيش فيه نحو ١٥ مليون قبطي وسط ٩٠ مليون مسلم، نحيا جميعًا بمحبة وسلام، نعيش بجوار إخوتنا المسلمين إخوة في الوطن، نتقاسم الخبز والماء والفرح والألم، ونبني معًا حاضرنا ومستقبلنا".

وأضاف: "مصر بلد فريد، جمعت شعوبًا وأديانًا وحضارات على مر التاريخ. بلد النيل الذي كان سببًا في وحدتنا لآلاف السنين، فالنهر جمعنا حوله، وعلمنا أن نعيش معًا رغم اختلافاتنا. لذلك ظل الأقباط متعلقين بأرضهم، لا يغادرونها إلا نادرًا، لأن ارتباطهم بالنيل والأرض عميق كجذور التاريخ، لذلك لم نرى أقباطًا تركوا مصر إلا من ٦٠ عامًا فقط، وكلها جاءت لاسباب اقتصادية وللبحث عن العمل".

وتابع قداسته: "الكنيسة القبطية تحرص دائمًا على أن تكون قريبة من كل كنيسة وكل إنسان. نحن أعضاء فاعلون في مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس العالم، ومجلس كنائس مصر، نمد أيدينا بالسلام للجميع، ونشارك بمحبة في صنع مستقبل أفضل".

ثم وجه دعوة مفتوحة: "ندعوكم لزيارة مصر، لتروا بأعينكم تراثنا العريق، أديرتنا في وادي النطرون والبحر الأحمر وغيرها وكنائسنا، وتشاهدوا كيف نحمل رسالة المسيح وسط عالمنا".

ورحب غبطة البطريرك بورفيريوس بالتعاون الكامل، مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صربيا، وتوفير كل ما يحتاجه المسيحيون المصريون الذين يعيشون في صربيا البالغ عددهم ١٣٠ شخص، مؤكدًا: "الكنيسة الصربية ترى في الكنيسة القبطية شقيقة وصديقة، وسنعمل معًا لما فيه خير شعوبنا وخدمة المسيح".

وفي ختام اللقاء، تبادل قداسة البابا وغبطة البطريرك الهدايا التذكارية.