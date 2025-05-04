انتقادات وتطمينات.. ماذا حدث في أول اجتماع بـ"النواب" لمناقشة قانون الإيجار القديم؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ناقشت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أول اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وشهدت المناقشات مشادة كلامية في بداية الاجتماع، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون، بين النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بنسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدها اليوم الأول من مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والتي جاءت كالتالي:-

الإيجار القديم| مشادة بين نائبين.. مسعود: انت هتعلمني الأدب؟.. وداود: أيوة

نشبت مشادة كلامية في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

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الإيجار القديم.. ممثل الحكومة: لدينا 26 حكما بعدم الدستورية

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.

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ممثل الحكومة في النواب: هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وأن جلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.

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المستشار محمود فوزي: ننحاز للعدالة في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

قال المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وإنما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .

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بكرى: "قانون الإيجار القديم مثل كرة اللهب التي ألقيت بمجلس النواب"

قال النائب مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم كـ"كرة اللهب التي القيت في حجر مجلس النواب".

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الدولة ستدعم المستحقين.. وزير الإسكان أمام النواب: الإيجار القديم أزمة حقيقة

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، إن اليوم جلسة تاريخية، ولقاء في منتهى الأهمية.

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وزير الإسكان عن الإيجار القديم: "الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه في الشارع"

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة بشأن قانون الإيجار القديم مسألة إيجابية جداً.

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الإيجار القديم.. انتقادات برلمانية لتفاوت القيمة الإيجارية بين "السكني" و"التجاري"

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم.

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ممثل الحكومة يحسم الجدل بشأن تحرير مدة عقد الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.

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يراعي واقع المستأجرين وحقوق الملاك.. وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

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