"بلبن" عن جملة الرئيس السيسي: "كفيلة تخلينا نموت نفسنا في الشغل"

كتب- محمد عبدالناصر:

وجهت شركة بلبن، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعد حل أزمة الشركة الأخيرة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، "إن جملة الرئيس كل شوية يتصل كفيلة تخلينا نموت نفسنا في الشغل.. لما تسمعها من الفريق كامل الوزير بنفسه، تخيل شعورك".

وكان الفريق كامل الوزير قال في تصريحات تليفزيونية،: "كل شوية كان الرئيس بيتصل… عملتوا إيه في موضوع بـ لبن؟".

وأضافت الشركة: "لما تعرف إن رئيس الجمهورية بنفسه مهتم بتفاصيل مشكلتك!، عارف اسمك… وعايز يشوفك واقف على رجلك تاني!، ده مش بس دعم… دي أكبر رسالة ممكن توصل لأي حد بيكافح… إنك مش لوحدك. تحس إنك إنسان الدولة مهتمة بيه، وبتدافع عنه، وبتقف معاه علشان يقوم.

وتابعت: "تصريح الفريق كامل الوزير، قدام الناس كلها: المصانع نضيفة… ودي شهادة مننا ليهم. الشهادة دي تاج على راسنا… وشهادة من مسؤول كبير ورجل دولة، كانت سبب في إننا نكمّل. لما رئيس الجمهورية يتابع بنفسه، ويسأل كل شوية عنك، ولما الوزير يكلمك ويتابع معاك التفاصيل بنفسة ويوجهك ساعتها تحس قد إيه إنك في بلد مش بس فيها عدل، لا ده فيها قيادة بتحس بالناس.

وختمت الشركة: "شكرًا من قلب آلاف الأسر ورا بلبن… من شباب بيشتغلوا عشان يعيشوا بكرامة، من أهلهم اللي كانوا قلقانين، من كل واحد حبنا… وخاف علينا. شكرًا فخامة الرئيس… شكرًا الفريق كامل الوزير… شكرًا لكل مسؤول كان سبب في إننا نرجع نقف على رجلينا.