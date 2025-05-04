الأرصاد: أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من سيناء.

وأكدت الهيئة أن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق، يؤدي إلى الاحساب بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، ومن المقرر أن تنتهي هذه التقلبات الجوية غدا الاثنين.

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