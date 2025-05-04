الدفاع عن الحضارة: كشف قلاع شمال سيناء يحتاج دراسة من علماء النباتات لهذا السبب

كتب- محمد شاكر:

قدمت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان، رصدًا لمعالم الكشف وأهميته حيث يلقى الضوء على دور التحصينات الحربية بسيناء فى العصرين البطلمى والرومانى باعتبار تل أبو صيفى الموقع الحربى الثانى بسيناء بعد قلعة ثارو بتل الحير، وتم الكشف عن تحصينات عسكرية ومدينة رومانية وأخرى بطلمية.

وأوضح الدكتور ريحان أن هناك قلعتين مكتشفتين فى مواسم سابقة، قلعة بطلمية وأخرى رومانية وهناك شواهد تشير إلى قلعة ثالثة، ومن خلال كشف مدخل القلعة هذا الموسم يمكن التعرف على العناصر المعمارية حيث أن تحصينات تلك الفترة تشتمل على سور سميك يتخلله حجرات الحراسة وخدمات وخندق لزيادة مناعة القلعة ومسار مفروش بالحجر الجيرى يؤدى إلى داخل القلعة.

ويرى الدكتور ريحان أن ما أثير بالكشف عن وجود دوائر طينية حول المسار المرصوف بالحجر الجيرى يحتمل أنها كانت خاصة لزراعة أشجار يجب أن يعتمد على علماء متخصصين فى النبات لتحديد وجود بقايا جذور وخلافه لأن علم الآثار علم شامل ولا يمكن للآثارى توثيق نتائج حفائره بدون الاستعانة بالمتخصصين ولربما تكون هذه الدوائر الطينية قواعد لصوامع غلال مثلًا خاصة أن القلاع الحربية بشمال سيناء تتميز بوجود مخازن مؤن وآبار مياه، وكشف بالمدينة البطلمية عن مرسى ميناء للعلاقات التجارية بين مصر والشرق الأدنى.

كما أعلن فى الاكتشاف عن أفران لصنع الجير تسببت فى تدمير المكان، ويرى الدكتور ريحان أن أى إنشاءات بجوار القلاع تكون خدمية لصالح المكان من خلط مونة للبناء وملاط للجدران أو صنع مواد بناء خاصة مع توافر محاجر الحجر الجيرى بالمنطقة فما الداعى لهدم مبانى لحرق الجير.

ونوه الدكتور ريحان إلى دور التحصينات الحربية فى سيناء فى عصر مصر القديمة والتى اتضحت من خلال نقش سيتى الأول بصالة الأعمدة بالكرنك الذى أشار لوجود 12 قلعة بطريق سيتى الأول أو طريق حورس بشمال سيناء تعود إلى عصر الأسرتين 18، 19، كشف عن اثنين منهم بالقنطرة شرق بشمال سيناء أهمهم قلعة ثارو بتل حبوة أول قلعة شيدت على طريق حورس وكشفت عنها بعثة آثار شمال سيناء برئاسة الدكتور محمد عبد المقصود وتعد المركز الأول لانطلاق الجيوش عبر سيناء إلى الشرق أى وزارة الدفاع بسيناء وكشف عن ثكنات للجنود ومنازل للضباط ومخازن وإسطبل وأدت هذه القلاع علاوة على دورها الحربى وظيفة تجارية للتبادل التجارى ووظيفة جمركية لتحصيل الضرائب قبل الوصول إلى الدلتا كما كشف عن قلعة بتل الكدوة بشمال سيناء أقيمت على أنقاض قلعة أقدم وتعود إلى الأسرة 26 فى العصر الصاوى كما عثر على أفران لصهر المعادن وآبار مياه.

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