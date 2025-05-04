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تكريم رواد الإذاعة والتلفزيون.. المسلماني:عودة عيد الإعلاميين بعد غياب دام سنوات

07:13 م الأحد 04 مايو 2025

أحمد المسلماني رئيس الوطنية للإعلام

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كتب- عمرو صالح:
أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن عودة الاحتفال بعيد الإعلاميين بعد طول انقطاع.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية له إعيد الإعلاميين ٢٠٢٥ سيشهد تكريم رواد الإذاعة والتليفزيون، والاحتفاء بالقامات التي أسهمت في تعزيز القوة الناعمة المصرية، كما سيتم اختيار وتكريم شخصية العام الإعلاميّة.

وأوضح المسلماني أن تكريم الإعلاميين سيشمل الإعلام الخاص ، والتجارب الجديدة ، وسوف يحظى المتميزون الشباب بحضور كبير.

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عيد الإعلاميين أحمد المسلماني تكريم الإعلاميين الوطنية للإعلام
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