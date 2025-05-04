تكريم رواد الإذاعة والتلفزيون.. المسلماني:عودة عيد الإعلاميين بعد غياب دام سنوات

كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن عودة الاحتفال بعيد الإعلاميين بعد طول انقطاع.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية له إعيد الإعلاميين ٢٠٢٥ سيشهد تكريم رواد الإذاعة والتليفزيون، والاحتفاء بالقامات التي أسهمت في تعزيز القوة الناعمة المصرية، كما سيتم اختيار وتكريم شخصية العام الإعلاميّة.

وأوضح المسلماني أن تكريم الإعلاميين سيشمل الإعلام الخاص ، والتجارب الجديدة ، وسوف يحظى المتميزون الشباب بحضور كبير.

اقرأ أيضاً:

التعليم: الانتهاء من تحديد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

جامعة القاهرة تصدر تقرير الاستدامة عقب حصولها على المرتبة الفضية في تصنيف STARS