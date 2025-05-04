اتحاد عمال مصر لـ"مصراوي": ضرورة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وفقًا لقانون العمل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال أمس، بسرعة الفصل في القضايا العمالية، مشددًا على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق العمال.

وفي إطار هذه التوجيهات، أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بقرار الرئيس السيسي الذي جاء استجابةً لمعاناة العديد من العمال الذين يعانون من التأخير في الحصول على مستحقاتهم.

وأكد البدوي، أن هذا القرار يساهم في تحسين أوضاع العمال من خلال تسريع الإجراءات القانونية وحسم القضايا العمالية بشكل عاجل.

أهمية إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

كما شدد البدوي على ضرورة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، كما نص قانون العمل الجديد، معتبرًا إياها أداة رئيسية لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن هذه المحاكم ستكون محورية في تسريع البت في النزاعات العمالية، مما يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويضمن حقوق العمال دون تأخير.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن إنشاء هذه المحاكم ليس مجرد نص قانوني، بل هو خطوة عملية نحو تحقيق العدالة العمالية التي يأمل الرئيس السيسي في تحقيقها.

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