ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين

كتب-عمرو صالح:

وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة.

وقال "البلشي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "تواصلت مع الأستاذ عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، وقدمت له الشكر والتقدير والتحية وأكدت له كامل تقديري واعتزازي شكرا جزيلا للأستاذ عبدالمحسن لأنه منحنا منافسةً انتخابيةً تليقُ بنقابة الصحفيين".

وتابع: ستبقى بيننا زمالةٌ ومودّةٌ، وعلاقةٌ إنسانيةٌ ومهنيةٌ ونقابيةٌ، أتمنى أن تدومَ وتستمرَّ في خدمة زملائنا ومستقبل مهنتنا شكرًا جزيلًا لأنك منحتَنا تنافسًا يليقُ بالجمعية العمومية، وشكرًا على حضورك الدائم خالصُ تحياتي ومودتي واعتزازي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين قد أعلنت عن فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين لمدة ثانية، بعد حصوله على 3346 صوتًا، بنسبة 55.3% من إجمالي الأصوات الصحيحة.