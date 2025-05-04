الدولة ستدعم المستحقين.. وزير الإسكان أمام النواب: الإيجار القديم أزمة حقيقة

كتب- نشأت علي:

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، إن اليوم جلسة تاريخية، ولقاء في منتهى الأهمية.

وأضاف وزير الإسكان،:" لولا حجم المشكلة لم يكن هذا اللقاء بهذا الزخم، هناك طاقة إيجابية جراء هذا اللقاء، والجلوس بهذا الشكل لمناقشة مشروع قانون، نسعد كحكومة بأي مقترحات".

وأوضح الوزير: "الإيجار القديم أزمة حقيقة، الطرفين يعانو، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتطبيق، وارد ان نتفق أو نختلف على المقترحات ولكن يبقى الأهم هو التطبيق، والتطبيق هو الأهم للتشريعات".

واستكمل الوزير:" فيما يخص البعد الإنساني، المادة 7 فيها مجموعة تكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتطبيق المادة، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين، من الممكن الا يكون هناك عدم تحرير للعقود لبعض الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يخص الوحدات المغلقة من الممكن أن تكون تسببت في ظلم المالك، وهناك حالات تتمثل في الاستفادة بالوحدة على الرغم وجود بديل".

وأكد وزير الإسكان، أنه سيكون هناك تقييم عادل والدولة لم ولن تتأخر لدعم أي حالة تستحق، سواء امتداد عقد الإيجار أو توفير البديل، وفيما يخص مصداقية الحكومة هناك جهود عظيمة فيما يخص تعويض وتوفير السكن البديل وعدد كبير جدًا من المشروعات.

وتابع: "هناك بدائل، لكن نحتاج مهلة لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي سينطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار 2.5 مليون وحدة، واللجان التي ستقوم بتقييم الحالات غير القادرة لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لعمل تقييم دقيق".

وفيما يخص الخمس حالات لتحويل العقود، أكد الوزير ان الأمر مطروح للنقاش، الأمر شورى بيننا، الجلسة استماع عايزين نسمع آراء حضراتكم، متابعا: "نجاح القانون في التطبيق على الأرض".