عبدالمحسن سلامة يقدم التهنئة لخالد البلشي لإعادة انتخابه نقيبًا للصحفيين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بيانًا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بشأن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين التي انعقدت الجمعة الماضية.

وقال "سلامة" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخلص الشكر والتقدير لكل الزميلات والزملاء الذين منحوني ثقتهم وأصواتهم لرغبتهم في مستقبل أفضل لنقابة الصحفيين ومهنة الصحافة، واحترم رأي الجمعية العمومية واختياراتها، وأقدم التهنئة للزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، والزملاء الفائزين في التجديد النصفي".

وأضاف: أتمنى التوفيق لمجلس النقابة (نقيبًا ومجلسًا) في دورته الجديدة لتحقيق طموحات الصحفيين المستحقة في كافة المجالات.

واختتم: في النهاية أؤكد امتناني الشديد وتقديري الكامل لكل أعضاء الجمعية العمومية مؤكدًا لهم إصراري على العمل بكل جدية لبذل أقصى طاقتي لرفعة شأن النقابة والمهنة وخدمة كل الزميلات والزملاء بغض النظر عن أية مواقع نقابية.