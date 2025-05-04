"المحامين" تُعلن الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف الخميس المقبل

(مصراوي):

أعلن مجلس نقابة المحامين، الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس 8 مايو المقبل، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

وأضاف مجلس النقابة، في بيان له اليوم، عقب مؤتمر صحفي لنقيب المحامين عبدالحليم علام، أمس أنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فسوف تعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات.

وناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين و إرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية.

وتابع أن نقابة المحامين وبما عهدته دومًا في مجلس القضاء الأعلى وممثليه من قضاة مصر الأجلاء والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف، تهيب بهم إلى إعادة النظر في هذه الرسوم مع التوجيه بوقف العمل بأي قرارات جديدة صدرت في هذا الشأن لحين إعادة النظر فيها وردها إلى أطرها القانونية من حيث المشروعية والشكل والتقدير المكافئ للخدمة.

كان نقيب المحامين قد أكد في مؤتمر صحفي اليوم، رفض النقابة الكامل للرسوم القضائية المفروضة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف التي فرضت مؤخرًا بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تقيم حواجز أمام المواطنين أمام حقهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي.