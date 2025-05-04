إعلان

الإيجار القديم.. انتقادات برلمانية لتفاوت القيمة الإيجارية بين "السكني" و"التجاري"

04:02 م الأحد 04 مايو 2025

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم.

وتساءل شكري، خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات: إن لم تكن موجودة كان سيمر سهلًا يسيرًا؛ لكن هذه المادة قسمت المجتمع؛ مؤكدًا أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية "لازم نسمع كويس الأول من الطرفَين".

واستنكر وكيل لجنة الإسكان تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، قائلًا: "زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية في السكني بحد أدنى 1000 جنيه.. فهذا 5 أضعاف التجاري!".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الإيجار القديم القيمة الإيجارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات