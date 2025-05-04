الإيجار القديم.. انتقادات برلمانية لتفاوت القيمة الإيجارية بين "السكني" و"التجاري"

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم.

وتساءل شكري، خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات: إن لم تكن موجودة كان سيمر سهلًا يسيرًا؛ لكن هذه المادة قسمت المجتمع؛ مؤكدًا أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية "لازم نسمع كويس الأول من الطرفَين".

واستنكر وكيل لجنة الإسكان تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، قائلًا: "زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية في السكني بحد أدنى 1000 جنيه.. فهذا 5 أضعاف التجاري!".