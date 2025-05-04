38 مليون هجمة إلكترونية في 2024.. وطلب برلماني بتدريس المشكلة

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، وحسب الدراسة في 2023، كان عدد الهجمات الإلكترونية 13 مليون هجمة، وفي 2024 كانت 38 مليون هجمة إلكترونية، مما يؤكد أننا أمام خطر كبير .

وأضاف عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، خلال مناقشة دراسة معروضة على المجلس بعنوان الأمن السيبراني ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الرقمي، أن الدراسة ضمن سلسلة عظيمة من الدراسات التي قدمها المجلس، مستبقة دراسات تم عرضها في الجلسات الماضية، كانت في منتهى الدقة والتخصص الشديد والحلول الجذرية، وهذه تأتي تتويجًا؛ لكنها تتميز في أنها تعد خطوة استباقية يقفز فيها مجلس الشيوخ أمام الجميع.

وطالب طارق عبد العزيز بضرورة استحداث أقسام للجرائم الإلكترونية بالجامعات المصرية وكلية الشرطة وعدد من الجهات الرقابية، وأن تكون هناك إدارات متخصصة لدى الجهات الرقابية كمباحث الإنترنت والإدارة العامة المكافحة الجرائم الإلكترونية.

وشدد عبد العزيز على ضرورة الاستفادة من المصريين المتخصصين في هذه التكنولوجيا الرقمية القادرين على مجابهة أخطار الهكر؛ خصوصًا أن الدول تستقطب الهاكرز والخبراء ومعظمهم موجود بأمريكا وغيرها من الدول، مطالبًا بزيادة التعاقد مع شركات التليفونات للوصول إلى الحسابات الخفية وتزويد الجهات الإدارية بالمعلومات .

وتابع رئيس برلمانية الوفد بأن مجلس الشيوخ تميز في الاستباق والتشخيص الصحيح وتوصيات رائعة، وأنا من غير المتخصصين في موضوع الدراسة كما تناولها غيري؛ "ولكنني لما باروح أقدم بلاغ خاص بالإنترنت تحيل وزارة الاتصالات بشأن رقم وهمي، كل ألف بلاغ بيكون فيها واحد فقط معروف، ويقال لنا لا نستطيع الدخول على فيسبوك، وممكن نتواصل من خلال أبوظبي أو الدخول من دولة ما، فهذه مجرد بلاغات بسيطة من أفراد عاديين وليس شركات وحسابات كبرى".