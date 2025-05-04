رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة ملف تجديد الخطاب الدينى.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.

كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن الأمن السيبراني، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبراني - متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق: موضوع الدراسة مؤكدا أنه موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.