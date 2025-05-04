"الغزالي" يستعرض جهود مصر في مكافحة السرطان خلال مؤتمر بالجزائر

كتب- أحمد جمعة:

شاركت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة وعضو المجلس العلمي للوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، في أعمال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، التي عُقدت أمس السبت 3 مايو 2025، بدولة الجزائر.

وعلى هامش الفعاليات، التقى الدكتور هشام الغزالي بوزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، بحضور البروفيسور عدة بونجار، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للوقاية من السرطان ومكافحته.

وبحسب بيان، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الغزالي، استعرض خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة السرطان، والتي تمثل إحدى قصص النجاح البارزة في المنطقة، وأشار إلى النتائج الإيجابية المحققة ميدانيًا في إطار المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة الرئيس السيسي لصحة المرأة، التي استهدفت التوسع في جهود الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، بما انعكس على نسب الشفاء وتقليل معدلات الوفيات.

أوضح الغزالي أن مكافحة السرطان تتطلب نهجًا متكاملًا يشمل الكشف المبكر، والتشخيص الدقيق، والعلاج الفعال، مشيرًا إلى أن فرص الشفاء من العديد من أنواع الأورام تكون مرتفعة حال اكتشافها في مراحلها الأولى.

كما سلط الضوء على سياسة الدولة المصرية في توفير أدوية الأورام عبر التصنيع المحلي، بما يضمن استدامة الإمداد الدوائي وخفض التكلفة على المرضى والمنظومة الصحية.

وأضاف الغزالي أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على أحدث البروتوكولات العالمية في تشخيص وعلاج الأورام، في ضوء التقدم العلمي المستمر في هذا المجال.