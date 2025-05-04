نقيب المحامين يحذِّر بإجراءات تصعيدية بشأن الرسوم القضائية

كتب- عمرو صالح:

تصوير: محمد معروف

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن المحامين يرفضون بالكامل زيادة رسوم التقاضي التي أعلن عنها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الحليم علام أن الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية تهدد الأمن القومي للبلاد؛ كونها غير عادلة واتخذت بشكل أحادي من قِبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف دون الرجوع إلى المشاورة أو المناقشة من قِبل أركان العدالة التي تعد نقابة المحامين جزءًا منها.

وتابع نقيب المحامين: وفقًا للرسوم القضائية الجديدة ستصبح مراجعة الورقة الواحدة لحافظة أية قضية 33 جنيهًا، وهذا رقم مرفوض تمامًا.

وحذَّر علام من تأثيرات تطبيق الرسوم الأخيرة على ميزان العدالة في البلاد، مؤكدًا أن المواطن لن يتسطيع تحمل تلك التكاليف، وسيلجأ إلى أخذ حقه بطرق بعيدة عن المحاكم وعن القانون؛ مما يهدد أمن المجتمع وسلامته.

وتطرق علام إلى الحديث عن الصفة القانونية لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قائلًا: هذا المجلس باطل قانونيًّا، ويعرض كتلة العدالة للتقسيم، ويهدد وحدتها.

وأكد علام أن مجلس نقابة المحامين خاطب كل الجهات المعنية للتدخل وحل الأزمة، وأن مجلس النقابة لن يتراجع عن موقفه تجاه الرسوم القضائية الجديدة، قائلًا: "هالجأ لإجراءات تصعيدية.. وماحدش يلومنا على اللي هنعمله".

جاء ذلك خلال كلمة نقيب المحامين بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحاميين، صباح اليوم الأحد، للتعبير عن رفضها الكامل زيادةَ الرسوم القضائية.

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