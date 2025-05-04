الإيجار القديم.. ممثل الحكومة في النواب: هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية

نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وأن جلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.



جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية لأنه ليس لدى كل النواب الخلفية القانونية.

وأوضح أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تجيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.