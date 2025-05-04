الإيجار القديم| مشادة بين نائبين.. مسعود: انت هتعلمني الأدب؟.. وداود: أيوة

كتب- نشأت علي:

نشبت مشادة كلامية في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقعت المشادة بين النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بنسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا: قبل بداية المناقشة لا بد أن يكون معنا مشروع القانون.

وتدخل النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب تمسك ضياء داوود بالحصول على نسخة، قائلا: "انت جاي تحضر علشان تبوظ الاجتماع".

ورد النائب ضياء الدين داوود، قائلا: "عيب.. أنا مش جاي أبوظ الاجتماع"، ليقاطعه النائب أمين مسعود، قائلا: "انت هتعلمني العيب"، ليرد النائب ضياء، قائلا: "أيوه هعلمك".

من جهته تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للتهدئة، قائلا: "بدأنا الخلاف من بدري"، مؤكدا أنه سيتم إتاحة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع النواب.