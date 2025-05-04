الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية القمر.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين.

وبحسب بيان صحفي، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، قبل أن يعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

ونشر المتحدث نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي، والتي جاءت على النحو التالي.

قال الرئيس السيسي: بداية، أرحب بفخامة الرئيس "عثمان غزالى"، في بلده الثاني "مصر"، متمنيا له إقامة طيبة وزيارة ناجحة، كما أود التأكيد على تقديرنا العميق للعلاقات الأخوية التاريخية، التى تجمع مصر وجزر القمر، وروابط الهوية العربية والإفريقية والإسلامية المشتركة بين البلدين، والتى تمثل أساسا قويا للبناء عليه، ولتعزيز أواصر التعاون الممتدة، فى مختلف المجالات.

وأضاف: أجريت اليوم مع أخى فخامة الرئيس، مباحثات ثنائية مثمرة، ناقشنا خلالها أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، واتفقنا على ضرورة العمل بكل جهد، لتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، على النحو الذى يرقى للروابط الأخوية بين الشعبين، ويتناسب مع آفاق التعاون المتاحة، وأكدت على استعداد الحكومة والشركات المصرية، لدعم خطط التنمية فى جزر القمر، وخاصة "خطة جزر القمر البازغة 2030"، ونقل الخبرات المصرية المكتسبة، من تنفيذ خطط التنمية في مصر، وتنفيذ مشروعات بالدول الإفريقية الشقيقة، فى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح السيسي: كما أكدت لفخامة الرئيس، استعداد مصر الكامل، للتعاون مع جمهورية القمر المتحدة في مختلف المجالات؛ ولاسيما الصحة، والتعليم، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة، والبنية التحتية، واتفقنا أيضا، على ضرورة تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة في ضوء عضوية مصر وجزر القمر في تجمع الكوميسا بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الإقليمى القاري، وتعزيز التجارة البينية.

وأكد الرئيس السيسي: عكست مباحثاتي مع الرئيس، توافقا فى الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا الاتحاد الإفريقي، فضلا عن الأوضاع فى قطاع غزة والسودان، وكذا التطورات في القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب، واتفقنا على أهمية الدور المنوط بتجمع الساحل والصحراء، فى جهود مكافحة الإرهاب.

وأكمل: كما شملت المحادثات موضوعات التحديات التنموية، والتغلب على الفقر، وتخفيف أعباء الديون، ومواجهة آثار التغير المناخى، واتفقنا على ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة، إزاء مختلف القضايا، والعمل على ضمان التمثيل العادل لإفريقيا، فى المؤسسات الدولية.