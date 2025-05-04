"السبكي": توفير 22% من موازنة الرعاية الصحية بفضل الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية لا يهدد فقط صحة الأفراد، بل يرهق ميزانية الدولة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأوضح السبكي أن الهيئة نجحت بالفعل في تحقيق وفر يتجاوز 22% في الإنفاق على الأدوية، سواء من خلال الموازنة العامة أو الموارد الذاتية، بفضل تطبيق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وأضاف: "أمامنا فرصة وطموح كبير لمضاعفة هذا الجهد، حيث وضعنا هدفًا استراتيجيًا للوصول إلى نسبة انخفاض تقدر بـ42% في استهلاك الأدوية، بفضل العمل بالبروتوكولات العلاجية والتعاون الوثيق مع مقدمي الخدمة الصحية، وهو هدف يمكن تحقيقه بسهولة إذا استمرت هذه المنظومة من الالتزام والتكامل".