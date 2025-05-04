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بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الأمن السيبراني

12:12 م الأحد 04 مايو 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد نظر عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والموجهة إلى الحكومة، بشأن ملفى الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى.

وتتضمن طلبات المناقشة العامة أمام مجلس الشيوخ، ملفات تجديد الخطاب الديني، وبناء وعي، دينى مستنير لدى النشء والشباب، ومكافحة التطرف الديني، وكذلك ملف تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، بالإضافة إلى دراسة بشأن متطلبات الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وتضمن جدول الأعمال، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد شوقي العناني، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".

كما يتضمن جدول الأعمال، طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضا، طلب النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.

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مجلس الشيوخ الأمن السيبراني الخطاب الدينى
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