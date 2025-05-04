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بعد قليل.. مؤتمر صحفي لنقابة المحامين بشأن أزمة رسوم التقاضي

12:07 م الأحد 04 مايو 2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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كتب-ع مرو صالح:

تعقد نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً، وذلك لعرض وجهة النظر في أزمة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.

‎ويشارك في المؤتمر عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

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نقابة المحامين أزمة رسوم التقاضي عبد الحليم علام اتحاد المحامين العرب
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