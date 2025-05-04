بعد قليل.. مؤتمر صحفي لنقابة المحامين بشأن أزمة رسوم التقاضي

كتب-ع مرو صالح:

تعقد نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً، وذلك لعرض وجهة النظر في أزمة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.

‎ويشارك في المؤتمر عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً:

التعليم: الانتهاء من تحديد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

الجداول الجديدة لامتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر بعد تعديل المواعيد

جامعة القاهرة تصدر تقرير الاستدامة عقب حصولها على المرتبة الفضية في تصنيف STARS